Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna annesi Nergis Kumbasar'dan olay yorum
Yaptığı paylaşımlarla gündem düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son paylaşımı yine olay yarattı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbiseli fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri de annesi oyuncu Nergis Kumbasar oldu.
Kaçış Sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Yasmin Erbil son olarak kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı.
Bacak dekoltesiyle dikkat çekti
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Magazin Hattı programında sunuculuk yapan Erbil, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.