Yasmin Erbil'e arkadaşlarından ağır darbe küfürleri duyunca karakola gitti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği gece şok yaşadı. Babasının hastalığını dillendirince arkadaşları 'Defol git' deyip tepki gösterdi. Yasmin Erbil, karakola giderek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz yıl evinde düşerek kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, senelerdir mücadele ettiği kaçış sendromunun da tekrarlamasıyla 234 gün yoğun bakımda kalmış ve zor günler yaşamıştı. Yasmin Erbil, babasının durumunu arkadaşlarıyla konuşmak isteyince aldığı tepki ile şok yaşadı.
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Emirgan'da bir mekanda 9 Ocak günü arkadaşlarıyla buluşan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olmasının ardından yeniden hastaneye kaldırılmasına moralinin bozulduğunu söyleyerek durumu arkadaşlarıyla paylaşmak istedi.
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Kendisini iyi hissetmeyen Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla vakit geçirerek moral bulmaya çalıştı fakat sonuç hüsranla son buldu.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde babasının durumu tekrar aklına gelen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı.
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