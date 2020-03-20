Yasmin Erbil'e arkadaşlarından ağır darbe küfürleri duyunca karakola gitti

Geçtiğimiz yıl evinde düşerek kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, senelerdir mücadele ettiği kaçış sendromunun da tekrarlamasıyla 234 gün yoğun bakımda kalmış ve zor günler yaşamıştı. Yasmin Erbil, babasının durumunu arkadaşlarıyla konuşmak isteyince aldığı tepki ile şok yaşadı.