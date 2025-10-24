BIST 10.962
DOLAR 41,95
EURO 48,81
ALTIN 5.565,63

Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı...

|
Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, hastalık nedeniyle evde vakit geçirirken yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı... - Resim: 1

Şov dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda altıncı kez nikah masasına oturarak kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. 

15
Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı... - Resim: 2

Bu evlilik uzun süre magazin gündeminde yerini korurken, Erbil'in kızı Yasmin Erbil de zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

25
Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı... - Resim: 3

Ünlü şovmenin Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin, babasının bu evliliğine ilk başta karşı çıktığını açıklamış, ancak düğüne katılarak babasını yalnız bırakmamıştı. 

35
Yasmin Erbil'den şok görüntü! Hasta yatağında bakın ne yaptı... - Resim: 4

Düğünün ardından Gülseren Ceylan'la yakın ilişkisi de sosyal medyada konuşulmuştu.

45