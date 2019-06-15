Yasmin Erbil'den derin göğüs dekolteli paylaşım
TV100’de magazin programı sunmaya başlayan Yasmin Erbil, bugünkü yayında giydiği siyah derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri kamaştırırken bu pozları Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil, kısa bir önce sunmaya başladığı magazin programında başarılı işlere imza atarken sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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TV100’de magazin programı sunmaya başlayan Yasmin Erbil, bugünkü yayında giydiği siyah derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri kamaştırırken genç sunucu Instagram hesabından paylaştığı karelerle sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...
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Yasmin Erbil diğer pozunda etrafında gülücükler saçıyor.
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