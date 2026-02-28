BIST 13.718
Yasmin Erbil'den boşanma sonrası sözler! "Bu kez barışmaları zor..."

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasındaki boşanma süreci hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Ayrılıkla ilgili taraflar arasında bir konuşma yasağı olduğu ve protokol imzalandığına dair çıkan iddiaları da doğrulayan Erbil, “Bir protokol imzaladılar sanırım evet. Konuşamıyorlar ayrılık ile alakalı diye biliyorum. Benim imzalamış olduğum bir şey yok ama” diyerek kahkahalar eşliğinde konuyu esprili bir şekilde geçiştirdi.

Erbil, Gülseren Ceylan ile ilişkisini de sürdürdüğünü belirtti:

"Biz görüşüyoruz, bundan sonra da görüşmem gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor."

Yasmin Erbil’in açıklamaları, ayrılık sonrası Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini samimi bir şekilde sürdürdüğünü, ancak barışma konusunda zorluklar yaşandığını ortaya koydu.

