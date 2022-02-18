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Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla sosyal medyada yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Yasmin Erbil'in Instagram'daki olay paylaşımları...

Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

Bir dönem sunuculuk yapan ve sonrasında Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.  Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. 

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Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

Yasmin Erbil bu sefer de kahverengi deri göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi. 

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Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, son olarak kahverengi deri elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yasmin Erbil yeni seksi pozuyla Instagram'ı yine salladı deri elbisesi olay

26 yaşındaki Erbil, iddialı pozlarını "Son dakika" notuyla yayınladı.

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