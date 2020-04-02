Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar itirafıyla olay oldu!
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen ünlüler sosyal medya hesaplarından takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya başladılar. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan, kendini karantinaya alan Erbil, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, "Kardeşlerinle aran nasıl? 'Annemle babam keşke hala evli olsaydı' diyor musun?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Evli olmalarını çok isterdim": Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim. Anne ve babayla aynı evde büyümek çocuk için en güzel, en doğru şey.
Erbil, "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel" şeklinde yanıt verdi.