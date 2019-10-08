Yasmin Erbil hayranlarıyla parmağındaki dövmesini ilk kez paylaştı! Ne yazıyor?

Babası Mehmet Ali Erbil'in iyileşmesinden sonra özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Yasmin Erbil'in keyfi daha çok yerine gelmiş görünüyor. Cesur, seksi ve cüretkar pozlarını sosyal medyadan çekinmeden paylaşan Erbil bu kez de bir dövme paylaştı.