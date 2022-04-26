Yasmin Erbil havuzdan çıktı açıp takipçilerine gösterdi!
Son olarak dizi sektörüne giren ve Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil sezonu açtı. Tatile çıkan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, yaz aylarında denizden ve havuzdan çıkmıyor. Sık sık paylaşımlarıyla da gündeme gelen Erbil, çoktan sezonu açtı.
Yasmin Erbil, son olarak yandığı bir pozunu paylaştı. İç çamaşırı olmadan fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dekolteli pozları ile sık sık gündeme gelen Erbil, bu kez sırtını gösterdi. Erbil, tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.