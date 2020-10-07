Yasmin Erbil Ali Biçim'le yakalandı sevgilisi iddialarına ateş püskürdü
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Ali Biçim’le bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erbil, haklarında çıkan aşk haberlerine isyanı bastı.
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le İstanbul’da bir mekanda görüntülendi.
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Mekan çıkışında Ali Biçim, UçanKuş TV muhabirinin ''Yasmin Erbil’le içeride samimi bir şekilde görüntülendiniz, neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna “Nerede be abi'' diye yanıt verdi.
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Yasmin Erbil ise kameraları görünce görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı. Taksiye bindiği sırada ise Yasmin Erbil konuyla ilgili olarak, “Ali benim yıllardır arkadaşım” şeklinde konuştu.
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Erbil babasının durumuyla ilgili de "fizik tedaviye başlıyor" dedi.
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