Yaşlıları ilaçla uyutup soyan kadın hırsız battaniyenin içinden çıktı! Çaldığı parayı kokaine yatırmış
5 yılda 4 farklı ilde 9 yaşlı çifti aynı yöntemle soymaktan 14 yıl hapisle aranan kadın hırsız JASAT’tan kaçamadı. ‘Narkoz’ operasyonuyla İzmir’deki evinde battaniyenin içinde yakalanan sabıkalı kadın hırsız, “Korktuğum için saklanıyorum” diye kendini savundu.
İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir’de son 5 yılda 9 yaşlı çifti bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan kadın hırsız, son işinin ardından izini süren JASAT’ın ‘Narkoz’ operasyonuyla saklandığı evinde yakalandı. Kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasıyla aranan sabıkalı kadının battaniyenin içinde ne yaptığını soran jandarmaya, “Korktuğum için saklanıyorum” cevabı ise şaşırttı.
Denizli’nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı katılarak uyutulduktan sonra soyuldu.
Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından bin 700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah eve gelen çiftin gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Şüpheli bakıcının yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Nurtem D’nin İzmir’e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelinin Konak ilçesinde belirlenen adresine “Narkoz” adlı operasyon düzenledi.