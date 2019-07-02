Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Taburcu oldu Dr. Çimen, meslek hayatında ikinci defa bu kadar sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, Zeynep Dağ’ı bir gün sonra taburcu ettiklerini söyledi. Sağlığına kavuşan Zeynep Dağ ise, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek ultrasonda çok sayıda taş denildiğini fakat kendisinin de bu kadarını beklemediğini kaydetti.