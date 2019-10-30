Yaşlı kadından Erdoğan'a sevgi gösterisi sıkı sıkı sarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısının ardından yaşlı bir vatandaşla sohbet etti. Erdoğan'la yaşlı kadının sohbetinde samimi görüntüler ortaya çıktı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin salı günleri yapılan grup toplantısı 29 Ekim kutlamaları nedeniyle salı yerine bugün yapıldı. Erdoğan toplantıda başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
13
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup çıkışında bir sürprizle karşılaştı. Kendisini bekleyen yaşlı bir kadın Erdoğan'a uzun uzun sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da yaşlı teyzeyle bir müddet sohbet etti.
23
33