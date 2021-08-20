Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
KAHRAMANMARAŞ'ta yaşlı bir kadından duyarak başladığı üretimde Nacar şimdi siparişlere yetişemiyor.
Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi kırsalında yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Nacar, ev ekonomisine katkı sunmak için iş arayışına girdi.
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Nacar, yaklaşık iki yıl önce yaşlı bir komşusunun önerisi üzerine kızılçam ağaçlarından kozalak toplayarak pekmez üretim işine girdi.
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Nacar, elde ettiği pekmezlerin kilosunu internet adresi üzerinden 75 liradan satışa sunmaya başladı.
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Pandemi sürecinde artan talep üzerine kozalak pekmez işine ağırlık veren Nacar, ‘doğadan gelen şifa’ isimli kendi markasını da kurarak ev ekonomisine katkı sundu.
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