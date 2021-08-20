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Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı
Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşlı bir kadından duyarak başladığı üretimde Nacar şimdi siparişlere yetişemiyor.

Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi kırsalında yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Nacar, ev ekonomisine katkı sunmak için iş arayışına girdi.

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Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Nacar, yaklaşık iki yıl önce yaşlı bir komşusunun önerisi üzerine kızılçam ağaçlarından kozalak toplayarak pekmez üretim işine girdi.

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Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Nacar, elde ettiği pekmezlerin kilosunu internet adresi üzerinden 75 liradan satışa sunmaya başladı.

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Yaşlı kadından duyup Kastamonu'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Pandemi sürecinde artan talep üzerine kozalak pekmez işine ağırlık veren Nacar, ‘doğadan gelen şifa’ isimli kendi markasını da kurarak ev ekonomisine katkı sundu.

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