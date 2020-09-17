Yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ünlüler ateş püskürdü! Bakın ne dediler
Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepki yağmaya devam ediyor.
Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin M. ile tartışmıştı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etmişti.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görüldü. Sezai'nin çekim yapmalarına izin vermeyen 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimler, Sezai'yi kınayan mesajlar yayınladı.
ALİŞAN
"Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK’da? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."
HALUK LEVENT
“Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse AHBAP Platformu olarak davasında yanında olacağız.”