Yaşlı adam yanına çağırdığı çocuğu taciz ederken yakalandı
Yaşlı bir adamın, yanına gelen küçük kızı taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İğrenç olayın nerede yaşandığı henüz bilinmiyor.
Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen görüntüler infial yarattı.
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Görüntülerde yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor.
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Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor.
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Bununla da yetinmeyen yaşlı adam kızın bacağına dokunuyor.
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