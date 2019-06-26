Yaşlı adam camide abdest alırken hırsızın hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'da camiye namaz kılmak için giden yaşlı adam hırsızların hedefi oldu. Namaza hazırlanan adamın cep telefonu hırsız tarafından çalındı.
Antalya’da abdestini aldıktan sonra cami önünde namaza hazırlanan yaşlı adamın cep telefonunu kimliği belirsiz bir kişi elinden alıp kaçtı. Olay sonrası polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
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Olay, dün 16.40 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2349 sokakta meydana geldi.
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Namaz kılmak için camiye giden 75 yaşındaki Sabri Yılmaz, şadırvanda abdestini aldıktan sonra cami bahçesindeki bankta namaza hazırlanırken, yan tarafındaki bankta oturan 20-22 yaşları arasında bir genç yanına yaklaşarak elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.
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Olayın şokuyla neye uğradığını şaşıran Yılmaz, genci yakalamak istese de başaramadı. Çevredeki mahalleli gençler de kaçan şüpheliyi yakalamaya çalıştı ama şahıs izini kaybetti.
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