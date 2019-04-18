Yaşlanmayı durdurmuş 10 genç kadın 20 gösteriyorlar ama gerçek yaşları şoke ediyor

3. Marina De’Boshir- 54 yaşında Marina, 50’li yaşlarında ama bu onun için sadece bir rakam. Kendisiyle ilgilenmek için çok zaman harcadığını itiraf ediyor, ancak sonuca bakıldığında kesinlikle buna değer! Peki, Marina’nın gençliğin sırrı ne? Tabii ki, dengeli beslenmesi! Ayrıca Marina, yüzü için de yüz egzersizlerinin ona çok yardımcı olduğunu söylüyor.