Yaşlanmayı durdurmuş 10 genç kadın 20 gösteriyorlar ama gerçek yaşları şoke ediyor
Çok genç görünen insanlar var, kaç yaşında olduklarını asla tahmin edemezsiniz. Her nasılsa, kendi yaşlarından daha genç görünmeyi başarabiliyorlar ve bu kişilerin çoğu ünlü simalar değil. Sırlarının ne olduğunu deli gibi merak ettiğimiz 10 “gencecik” kadını listeledik. Bakalım gerçek yaşları ile görüntüleri arasında ne kadar fark var…
1. Lure Hsu- 43 yaşında
Tayvanlı bir tasarımcı olan 43 yaşındaki Lure Hsu, genç görünüşüyle Instagram’ı fethetti. Lure et yemiyor, sebze ve meyveleri seviyor. Aynı zamanda spor yapıp, güneş koruyucu olmadan asla dışarı çıkmıyor. Lure, kırışıklıkları önlemek için nemlendirici kremleri oldukça dikkatli seçmenizi öneriyor.
3. Marina De’Boshir- 54 yaşında Marina, 50’li yaşlarında ama bu onun için sadece bir rakam. Kendisiyle ilgilenmek için çok zaman harcadığını itiraf ediyor, ancak sonuca bakıldığında kesinlikle buna değer! Peki, Marina’nın gençliğin sırrı ne? Tabii ki, dengeli beslenmesi! Ayrıca Marina, yüzü için de yüz egzersizlerinin ona çok yardımcı olduğunu söylüyor.
4. Carelia Moran- 48 yaşında
Carelia Morán acemi bir blog yazarı ancak Elle ve Marie Claire Spain gibi ünlü dergiler onunla zaten ilgileniyor. Carelia yazarlığın yanı sıra spor yapar, köpeğini yürüyüşe çıkarır ve blogunda vakit geçirir.
5. Liu Yelin- 50 yaşında
Çin’de yaşayan eski bir kütüphaneci olan Liu Yelin gerçekten sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş ve kışın yüzmeyi çok seviyor. Liu çok genç görünüyor, bu yüzden oğlunun bir kız arkadaşı bulması epey zor. Neredeyse herkes onun oğlunun kız arkadaşı olduğunu sanıyor.