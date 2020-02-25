Yaşlanmaya izin vermeyen yedikçe gençleştiren besinler!

Zeytinyağı

İçeriğindeki A, D, E ve K vitaminleri sayesinde hücrelerde yenilenme sağlayarak organ ve dokuların yaşlanmasını geciktirir.Yüzeysel olarak uygulandığında içerdiği E vitamini sayesinde cildin nemlenmesine yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi ile yenilenen hücreler, genç ve pırıl pırıl bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.