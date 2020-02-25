Yaşlanmaya izin vermeyen yedikçe gençleştiren besinler!
Genç kalmanın formüllerinden biri de dengeli beslenme! İşte cilt güzelliğini sağlayan, yaşlanmayı geciktiren hücreleri yenileyen besinler.
Havuç
Havuç hücre yenilenmesine katkı sağlayan, toksinlerden arındıran, lekelerden koruyan, cildin elastikiyetini sağlayan, sarkma, kırışıklığa engel olan A vitamini deposu bir besindir.
Maden Suyu
Maden suyu, içerdiği silisyum açısından mineral bakımından oldukça zengindir; bu nedenle “güzellik minerali” olarak tanımlanır. Maden suyu sadece içildiğinde değil, sürüldüğünde de cildi canlandırır ve gençleştirir.
Avokado
İçeriğinde güçlü antioksidanlar ve E vitamini de bulunan avokado, cildin yaşlanmasını önler. E vitamini, güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi koruyarak erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Günde 1 avakado yemek kolestrol seviyenizi düşürür ve cildinizin yenilenme sürecini destekler.
Zeytinyağı
İçeriğindeki A, D, E ve K vitaminleri sayesinde hücrelerde yenilenme sağlayarak organ ve dokuların yaşlanmasını geciktirir.Yüzeysel olarak uygulandığında içerdiği E vitamini sayesinde cildin nemlenmesine yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi ile yenilenen hücreler, genç ve pırıl pırıl bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.