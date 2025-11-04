BIST 10.925
|
Yaşlanmak yada mesane sorunu değil! Geceleri tuvalet ihtiyacının sebebi bu olabilir

Geceleri sık sık tuvalete kalkmanın yaşlanma ya da küçük mesane ile ilgisi olduğunu düşünüyorsanız, bir diş hekimi sizi şaşırtabilir. ABD'li diş hekimi Dr. Mark Burhenne, gece uyanmalarının çoğu zaman idrar yollarıyla değil, solunumla ilgili olduğunu söyledi.

İngiltere'de ünlü "Ask the Dentist" serisinin yaratıcısı Dr. Burhenne, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Birçok hastam rutin diş temizliğine geldiğinde onlara gece tuvalete kalkıp kalkmadıklarını sorduğumda şaşırıyorlardı. Çünkü çoğunda sorun mesane değil, nefes alma biçimiydi."

 Burhenne'ye göre, uyku sırasında hava yolunun daralması veya kapanması vücudu ekstra eforla nefes almaya zorluyor. Bu durumda göğüs boşluğunda negatif basınç oluşuyor ve kalp kası geriliyor.

BÖBREKLERE SİNYAL GÖNDERİYOR

Bu gerilme, ANP (Atrial Natriüretik Peptit) adlı bir hormonun salgılanmasına neden oluyor.

ANP, böbreklere "sodyum ve suyu dışarı at" sinyali veriyor.

