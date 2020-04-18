Yaşlanma karşıtı kolajen tipleri neler hangi besinlerde kolajen var?
Vücudun önemli yapı taşlarından biri olarak, bütün vücudu bir arada tutan kolajenin türleri neler? Kolajen üretimini artırmak için hangi besinlerden yemeli? İşte ayrıntılar...
Kolajen insan vücudunda en çok bulunan protein türüdür. Kemiklerde, kaslarda, deride ve tendonlarda kolajen mevcuttur. Kolajen vücudumuzu bir arada tutan maddedir. Kolajen bir iskele görevi görür ve dayanıklılık sağlar.
Her ne kadar gençlerde daha fazla olsa da, aslında yaşadığımız süre boyunca vücudumuz kolajen üretir. Fakat yaşlandıkça bu üretim azalır ve ciltte kırışıklıklar ile sarkmalar meydana gelir.
Kolajen üretimini artırmak için öncelikle kolajen azalmasına neden olan faktörlerin önüne geçmek gerekir.Vücutta kolajen üretimi yaşlandıkça azalır. Yine sigara içmek ya da UV ışınlara maruz kalmak gibi bazı faktörler de kolajen üretiminin azalmasına sebep olabilir.
Kolajen bazı sargılarda hasarlı yaralı bölgelerde yeni deri hücrelerin oluşması amacıyla da kullanılabilir.