Yaşını soran hayranına Demet Akalın bakın ne yanıt verdi
İhlas Haber Ajansı
Bodrum'a sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, yaşını soran hayranına verdiğini esprili yanıt herkesi güldürdü.
Pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın öncesi akşam Bodrum'a sahne aldı. Tüller içerindeki kıyafetiyle sahneye çıkan Akalın, göz doldurdu. Doğum gününü kutladığı bir hayranının yaşınız kaç sorusuna verdiği esprili yanıt herkesi güldürdü.
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Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pasha isimli kulüpte sahne alan Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi.
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Yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.
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Saatler öncesinden mekanı dolduran binlerce kişi izdihama neden oldu.
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