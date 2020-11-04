Yaşını duyunca şaşıracaksınız! İzmir depremini duyunca yardıma koştu
Türk Kızılay gönüllüsü olan Tansev Oktay, yaşına aldırmadan İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremzedelerin hizmetine koşarak gönülleri fethediyor.
Türk Kızılay Urla Şubesi gönüllüsü, çevresinde "Afet Teyze" olarak bilinen emekli gazeteci Tansev Oktay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vakit geçirmeden bölgeye hareket etti.
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Daha önce Denizli ve Çanakkale'deki depremlerde de görev almasından dolayı kurum içinde "Afet Teyze" lakabını alan Oktay, kısmi tsunaminin yaşandığı ilçenin Sığacık Mahallesi'ne Türk Kızılay Urla ekibi ile ulaştı.
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Burada çalışmalara kurumun yönlendirdiği şekilde katılan Oktay, ilerlemiş yaşına aldırış etmeden, yorulmadan afetzedelerin tüm ihtiyaçları için koşturuyor.
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60 yaşındaki Oktay, önemli olanın insanın yaşı değil içindeki iyilik duygusu olduğunu söyledi.
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