Yaşını duyan şaka sanıyor! Tarihin en yaşlı canlı tanığı tam 105 torunu var
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Şeyhmus Özem gençlere adeta taş çıkarıyor. Görenlerin yaşına inanamadığı Özem tam 120 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen Şeyhmus Özem, ömrü boyunca 5 defa doktor yüzü gördü. Yaşamında bir asrı geride bırakan Özem'in 6 çocuğu ve tam 105 torunu var.
Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde yaşayan ve 120 yaşında olduğunu iddia eden Şeyhmus Özem, hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti.
Seferberlik zamanında nüfusa kaydının geç yaptırıldığını ve nüfus cüzdanına göre 91, asıl yaşının ise 120 olduğunu iddia eden Özem, ilerleyen yaşına rağmen kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını yaptığı ibadete bağlayan 6 çocuk ve 105 torun sahibi Özem, torununun torununu gördü.
Yaşamında bir asrı geride bırakan Özem, yaşına rağmen dimdik ayaktaki duruşu ile de görenleri hayran bırakıyor.