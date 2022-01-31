Yaşını duyan kimse inanamadı! Bu hastalık Türkiye'de sadece 4 kişide var: Hemen arkamıza saklanıyor
Dünyada çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca 4 kişide olduğu tahmin edilen Progeria hastalığına karşı mücadele veren Veysel Çözvelioğlu, yaşam enerjisini, hayallerini ve bir gün iyileşebilme umudunu asla yitirmiyor.
Halk arasında "erken yaşlanma" hastalığı olarak bilinen "Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu" (HGPS) dünyada ortalama 8 milyon kişide 1 görülüyor.
Henüz kesin tedavisi bulunmayan fakat araştırma çalışmalarının devam ettiği bu genetik hastalık, çocuklarda bedenin hızla yaşlanmasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep oluyor.
Boy ve kilo gelişimleri yaşıtlarına göre geri olan Progeria hastası çocuklarda büyüdükçe kemik kaybı, damar sertliği ve kalp rahatsızlığı gibi 50 yaş ve üzeri insanlarda görülen problemler ortaya çıkıyor.
Hastalık, herhangi zihinsel bir geriliğe yol açmıyor hatta bu hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor.