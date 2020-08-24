Yasin Obuz'un telefon numarası ifşa oldu! 20 bin mesaj atıldı
Masterchef ve Survivor yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un cep telefonu numarası ifşa oldu.
Yasin Obuz, MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Survivor 2020'ye katılmıştı. Yasin Obuz bu kez ifşa olan telefon numarası ile gündemde.
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Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olan Yasin'in geçtiğimiz günlerde iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu.
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Survivor Yasin, gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını hızlıca değiştirdi.
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Obuz "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.
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