Yasin Obuz nereli yaşı kaç Yasin Obuz izdivaç ifşası olay olmuştu

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2020 Survivor büyük final geldi çattı. Yaklaşık 5 aydır Survivor parkurlarında ter döken ve final gecesi şampiyonluk koltuğuna oturan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Aslen Diyarbakırlı olan 33 yaşındaki Yasin Obuz 3 kardeş ve şampiyonluğunu anne, babası ve ailesine hediye etmek istiyor.
2020 Survivor'de büyük final heyecanı bu akşam canlı yayında başlıyor. 5 aydır Survivor parkurlarında kıtasıya yarışan ve ter döken yarışmacılardan biri de Yasin Obuz oldu. Survivor final gecesi 3 koltuktan birine oturmayı başaran Yasin Obuz'un hayatı da merak konusu oldu.
Birçok kişinin Masterchef'te tanıdığı ve sempatik tavırları ile kısa sürede kendini sevdiren Yasin Obuz Kıbrıslı sanılsa da aslen Diyarbakırlı.
Uzun süre Kıbrıs'ta kaldığı ve en yakın arkadaşı Kıbrıslı olduğu için aksanlı konuşan Yasin Obuz 33 yaşında ve 3 kardeşi var. İnstagram'da yarışma sonrası 1 milyon kişi tarafından takip edilmeye başladı
Her fırsatta ailesine duyduğu. özlemi dile getiren Yasin Obuz Survivor şampiyonu olursa bunu ailesine hediye edecek. Peki Yasin Obuz kimdir daha yakından tanıtalım...