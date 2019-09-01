Yasin Obuz kimdir yaşı kaç Masterchef Yasin Obuz bambaşka biri filmi de var!
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de daha önce Yemekteyiz'de yarışan Yasin Obuz oldu. İddialı yemekleri ve ilginç hareketleri ile dikkat çeken BUUM'cu Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Yasin Obuz'un sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Yasin Obuz oldu. Peki Yasin Obuz kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Yasin Obuz'un sevgilisi var mı?
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Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri daha önce Yemekteyiz yarışmasında yarışan Yasin Obuz oldu. 3 juriden de geçer not alan Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip.
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Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor.
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Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı.
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