Yasin Obuz kimdir yaşı kaç Masterchef Yasin Obuz bambaşka biri filmi de var!

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Yasin Obuz oldu. Peki Yasin Obuz kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Yasin Obuz'un sevgilisi var mı?