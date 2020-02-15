Yasin Obuz kimdir aslen nereli Survivor'ın en olaylı ismi

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda olan isimlerden biri de Masterchef yarışması ile tanınan ve ilginç tavırları ile ünlenen Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz Masterchef yarışması ise tanınsa da aslında izdivaç programı Kısmetse Olur'a ve Yemekteyiz'e de katılmış.