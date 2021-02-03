Yaşı mahkemeyle büyütüldü! 'Yerin dibine girdiğim gün' deyip Safiye Soyman anlattı

İsteme merasimini anlatan Soyman "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar.." diye konuştu.