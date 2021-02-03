Yaşı mahkemeyle büyütüldü! 'Yerin dibine girdiğim gün' deyip Safiye Soyman anlattı
59 yaşındaki sevilen sanatçı Safiye Soyman hayatıyla ilgili anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.
Ekranların eğlenceli isimlerinden 59 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. UçanKuş TV’de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programına katılan Soyman çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Safiye Soyman, programda 13 yaşında evlendirildiğini açıkladı. Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna yanıt verdi.
İsteme merasimini anlatan Soyman "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar.." diye konuştu.
Yaşının küçük olduğunu anlatan Soyman "Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar..." sözlerini ekledi.