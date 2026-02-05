Yasmin Yörük neler anlattı neler! Dilek İmamoğlu'nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade ortaya çıktı. "Yılan" kod adını kullanan Yasmin Yörük ifadesinde, "Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüm. Cinsel birliktelik yaşadık. Kendisi bana kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram etti" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada itirafçı olarak ifade veren Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadeler dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fenomenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Bahadır Gürceer ile fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
15 bin dolar karşılığında görüştü
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod adlı Yörük'ün savcılığa verdiği ek ifadede, Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylediği belirtildi. Yörük, ifadesinde, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.