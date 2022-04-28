Yasemin, yemek vaadiyle kandırıp Ege'de sefa sürmüş! Almanya'yı 8.2 milyon Euro çarptı

Almana’nın Bremen kentinde, geçen yıl 21 Mayıs günü çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, halen bulunamadı. Ancak soygunla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı…