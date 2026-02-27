Yasemin Yalçın ilk kez konuştu! O role hazırlanmak için...
Türk televizyonunun efsane isimlerinden Yasemin Yalçın, yıllar sonra yaptığı samimi itiraflarla yeniden gündeme geldi. 90’lı yıllarda ekranları sallayan "İnce İnce Yasemince" dizisiyle hafızalara kazınan Yalçın, o dönemde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Usta oyuncu, o karakterlerin hazırlık sürecinde yaşadığı zorlukları ve dramı ilk kez itiraf etti.
Yasemin Yalçın, "Kakılmış" karakteriyle dönemin mizah anlayışını şekillendirmişti. Gülizar, Şuayip ve Sürahi Nene gibi renkli tiplemeleriyle izleyiciyi kahkahaya boğan usta oyuncu, yıllar içinde hem enerjisini hem de formunu koruyarak adeta zamana meydan okuyor. Ancak, Yalçın, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bu efsane karakterlerin arkasındaki zorlu süreci de paylaştı.
Yalçın, o dönem canlandırdığı karakterlerin hiçbirinin kendisini zorlamadığını söylese de, özellikle "Şuayip" karakterinin makyajının oldukça zahmetli olduğunu ve uzun süre sürdüğünü belirtti.
"MAKYAJ DEĞİL EZİYETTİ"
“O makyaj gerçekten eziyetti. Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum” diyerek, o dönemdeki zorluklara dikkat çekti.
İnce İnce Yasemince ile izleyicinin kalbinde iz bırakan Yasemin Yalçın, meslektaşı İlyas İlbey ile evlenerek mutluluğa ‘evet’ demişti. Yalçın’ın büyük kızı da bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.