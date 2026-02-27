Yasemin Yalçın ilk kez konuştu! O role hazırlanmak için...

Yasemin Yalçın, "Kakılmış" karakteriyle dönemin mizah anlayışını şekillendirmişti. Gülizar, Şuayip ve Sürahi Nene gibi renkli tiplemeleriyle izleyiciyi kahkahaya boğan usta oyuncu, yıllar içinde hem enerjisini hem de formunu koruyarak adeta zamana meydan okuyor. Ancak, Yalçın, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bu efsane karakterlerin arkasındaki zorlu süreci de paylaştı.