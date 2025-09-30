Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, İtalya'yı salladı! Gondol pozu çok konuşuldu

Bir dönemin popüler isimlerinden Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişlerdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olan ünlü çift, ikiz oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Çocuklarına kendisi bakan ve yakından ilgilenen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile tatile çıktı.