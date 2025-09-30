BIST 11.000
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, İtalya'yı salladı! Gondol pozu çok konuşuldu

Şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti İtalya'ya gitti. Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya hesabında paylaştığı o fotoğraflar çok konuşuldu. Gondol pozuna beğeni yağmuru oldu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti ilişkileriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatlerin üzerinde olduğu çiftler arasında yer alıyor. İkilinin mutlu birlikteliğine herkes imreniyor ve sık sık konuşuyor. Tatlıses çifti bu sefer İtalya'ya gitti. Yasemin Şefkatli'nin pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Bir dönemin popüler isimlerinden Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişlerdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olan ünlü çift, ikiz oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Çocuklarına kendisi bakan ve yakından ilgilenen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile tatile çıktı.

VENEDİK POZLARI

Arkadaşlarıyla İtalya'ya giden Tatlıses çifti, Venedik'i tarcih etti. Gondola binmeyi ihmal etmeyen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, tatilden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

İki çocuk annesi ünlü isim, mavi bir sweatshirt giyen eşi İdo Tatlıses'i de fotoğrafladı.

Tatlıses çiftinin Venedik pozları büyük ilgi gördü.

