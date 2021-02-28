Yasemin Şefkatli cesur dekolteli pozunu paylaştı! İbrahim Tatlıses'in gelini nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla nefes kesti.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. 3 yıldır aşk yaşayan Tatlıses ve Şefkatli çiftinin nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses takmıştı. Çift güzel haberi sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurmuştu.
Instagram hesaplarını aktif şekilde kullanan Şefkatli ve Tatlıses çifti pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü "Mutlu güzel SAĞLIKLI ( tabii bide aşklı ) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana ❤️❤️ Seni seviyorum.." sözleriyle kutlamıştı.
Nişanlısının aşk dolu mesajına Yasemin Şefkatli "İyiki varsın Aşk♥️♥️🙏🏼" sözleriyle yanıt vermişti. Çiftin aşk dolu mesajları takipçilerini büyülemişti.