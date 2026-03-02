Yasemin Sakallıoğlu’ndan cimrilik itirafı: “20 sene giyerim”
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, bu kez sahne performansıyla değil alışveriş alışkanlıklarıyla gündemde. Eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Sakallıoğlu, hem yeni gösterisini anlattı hem de harcama konusundaki bakış açısını esprili bir dille paylaştı.
4 Mart’ta Bostancı’da sahneye çıkacağını söyleyen ünlü komedyen, tarzından da vazgeçmediğini belirtti: “Yine takım elbise giyeceğim” dedi.
Sosyal medya fenomenlerini ti’ye almaktan geri durmayan Sakallıoğlu, lüks çanta ve yüksek fiyat etiketleriyle yapılan paylaşımlara göndermede bulundu. “Evde pijamayla izlerken insan etkileniyor ama bunlar da lazım, yoksa o mağazaları nasıl göreceğiz?” sözleriyle güldürdü.
Alışveriş konusunda ise net konuştu: “Bir kere giyilip atılacak şeye para vermem. Montu 10 sene, ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage’a dönebilecek parçalar alırım. Paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim.”
Ünlü isimlerin kıyafetleri tekrar tekrar giymesinin artık moda haline geldiğini söyleyen Sakallıoğlu, “Keşke aralarında değiş tokuş yapsalar. Batıyoruz ama herkesin çantası, ayakkabısı var” diyerek yine ince bir mizah yaptı.