Yasemin Özilhan'ın tulumunun fiyatı dudak uçuklattı
Mucize Doktor'da rol alan Yasemin Özilhan, kayak tatili için Kayseri'ye gitti. Özilhan'ın kayak tatili için tulumun fiyatı ise dudak uçuklattı.
Doktorlar dizisinin ardından oyunculuğa ara verip Mucize Doktor'da sürpriz yapan Yasemin Özilhan, kayak tatili için Kayseri’ye gitti.
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Genellikle kayak tatillerini yurtdışı yerine eşi İzzet Özilhan’ın memleketi olan Kayseri’de yapan Özilhan, bembeyaz karın tadını çıkardı.
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Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınan Özilhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fit görüntüsüyle dikkat çeken Özilhan’ın mavi tulumunun fiyatının 10 bin TL olduğu öğrenildi.
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