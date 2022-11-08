Yasemin Özilhan'ın pizza paylaşımı olay oldu! 'Domuz eti mi o?'
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sosyetik güzel, eski oyuncu Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı. Pizza yaptığı anları paylaşan eski oyuncu Yasemin Özilhan'a takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Özilhan'a "Domuz etiyle mi yapıyorsun?" soruları ardı arkasına geldi.
2000'li yılların başında ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’ karakterini canlandıran ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla da sık sık gündem oluyor.
Eski oyuncu, son olarak pizza yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Pizza yaptığı anları paylaşan Özilhan’ın kullandığı marka dikkat çekti.
"Domuz eti mi?"
Domuz eti ürünleri satan markanın paketini paylaşımda gören Yasemin Özilhan’ın takipçileri, ‘Pizzayı domuz etiyle mi yaptı?’ diye sordu.