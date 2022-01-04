Yasemin Özilhan'ın kilosu 760 TL olan pikan cevizli yemek tarifi sosyal medyanın sinirini bozdu!

Yıllardır yayınlanmadığı halde tekrar tekrar izlenen Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan şimdilerde cemiyet hayatının en önde gelen simalarından biri... Oyunculuğu bırakarak sosyetenin ünlü isimlerinden İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen Yasemin Özilhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak pikan cevizi ile yaptığı sağlıklı atıştırmalığın tarifini kişisel Instagram'ından yayınlayan Yasemih Özilhan, sosyal medyada caps oldu!