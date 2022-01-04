Yasemin Özilhan'ın kilosu 760 TL olan pikan cevizli yemek tarifi sosyal medyanın sinirini bozdu!
Doktorlar dizisiyle ünlenen cemiyetin ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan'ın pikan cevizli atıştırmalık yemek tarifi sosyal medyada caps oldu! Yasemin Özilhan'ın kilosu 760 TL olan pikan cevizi kullanmasına hem komik hem de sert eleştiriler geldi.
Yıllardır yayınlanmadığı halde tekrar tekrar izlenen Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan şimdilerde cemiyet hayatının en önde gelen simalarından biri... Oyunculuğu bırakarak sosyetenin ünlü isimlerinden İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen Yasemin Özilhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak pikan cevizi ile yaptığı sağlıklı atıştırmalığın tarifini kişisel Instagram'ından yayınlayan Yasemih Özilhan, sosyal medyada caps oldu!
Pikan cevizi sosyal medyanın diline dolandı
Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın kilosu 760 TL olan 'pekan cevizi' olarak da bilinen yiyecek ile hazırladığı atıştırmalık, son aylarda market fiyatlarıyla paralel olara artan yeme içme masraflarını göz önüne alan sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.
Pikan cevizi ile 'atıştırmalık' 1 kilosunun fiyatı şoke ediyor!
Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından pikan cevizi kullanarak hazırladığı atıştırmalığın tarifi vermesi, sosyal medyada hem tepki çekti hem de esprili yorumları beraberinde getirdi. Oyuncunun kullandığı cevizin 1 kilosunun 760 TL olduğunu gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.
Yasemin Sakallıoğlu: Bu tarifi yapabilecek Türkiye'de 4 aile var
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun, pikan cevizli yemek tarifine yönelik paylaşımı ise en dikkat çeken 'esprili eleştiri'lerden biri oldu. Sakallıoğlu "Bu tarifi yapabilecek Türkiye'de 4 aile var" diyerek ti'ye aldığı Yasemin Özilhan'a "WhatsApp grubundan arkadaşlarınla paylaşsaydın" diye mesaj verdi.