Yasemin Özilhan'dan boşanmaya dair ilk açıklama! İhanet iddiaları netleşti mi?
Bir dönemin gözde oyuncularından Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan 14 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı. Son dönemlerde evliliklerinde krizlerin yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili hızlı bir şekilde boşandı ve ardından ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama geldi. İddialar netleşti mi?
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, magazin gündeminin ve cemiyetin en ilgi çeken ikili 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Son günlerde çiftin evliğinde krizler yaşandığı konuşulurken, tüm gözler onlara çevrilmişti. İhanet iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar...
Gözde çift hakkında ortaya atılan iddialar, büyük merak konusu oldu. Boşandıkları ortaya çıkan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan ayrılığında ihanet iddiaları ses getirdi. Yasemin Özilhan'dan konuyla alakalı ilk açıklama geldi. Bakın neler söyledi...
Cemiyet hayatının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları gündemdeydi.
Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğrulamıştı.