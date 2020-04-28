Yasemin Özilhan zayıflığına yapılan yorumlara sert çıktı nedenini anlattı

Güzelliği ve fit vücudu nedeniyle övgüler almaya alışık olan Yasemin Özilhan'ın zayıflığı sosyal medyaya yüklediği son fotoğraf ile olay yarattı. Ayna karşısında yüzüne bakım yaptığı anları paylaşan Özilhan'ın beli dikkatlerden kaçmadı. Sırt kemiği zayıflığı nedeniyle çıkık bir hal alan Özilhan'a birçok yorum geldi.