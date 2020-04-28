Yasemin Özilhan zayıflığına yapılan yorumlara sert çıktı nedenini anlattı
Geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinde boy gösteren Yasemin Özilhan'ın son Instagram paylaşımı sosyal medyayı birbirine katmıştı. Yasemin Özilhan zayıflığı nedeniyle eleştirilere maruz kalınca açıklama yaptı.
Uzun yılların ardından reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinde boy göstermesiyle yeniden bir dizi ile adı anılan ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan, son Instagram paylaşımıyla eleştirilerin hedefi haline geldi.
Güzelliği ve fit vücudu nedeniyle övgüler almaya alışık olan Yasemin Özilhan'ın zayıflığı sosyal medyaya yüklediği son fotoğraf ile olay yarattı. Ayna karşısında yüzüne bakım yaptığı anları paylaşan Özilhan'ın beli dikkatlerden kaçmadı. Sırt kemiği zayıflığı nedeniyle çıkık bir hal alan Özilhan'a birçok yorum geldi.
Başarılı oyuncunun o fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni alsa da yapılan yorumlarda herkes aynı şeyi konuştu. Özilhan'ın zayıflığının artık giderek kötü bir hal aldığını söyleyen takipçileri, gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu.
Zayıflığının ön plana çıktığı fotoğrafa gelen yorumlar Yasemin Özilhan'ı da rahatsız etmiş olacak ki başarılı oyuncu, açıklama yapma gereği duydu ve eleştirilere sert çıktı. İşte Yasemin Özilhan'ın eleştirilere verdiği isyankar yanıtı: