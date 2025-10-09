Yasemin Özilhan yeni boşanmıştı! O isimle aşk iddiaları bomba gibi patladı
Oyuncu Yasemin Özilhan 14 yıldır evli olduğu İzzet Özilhan ile geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yeni gündeme gelen aşk iddialarının odağındaki isim herkesi şok etti. Bakın Yasemin Özilhan'ın yakınlaştığı iddia edilen o isim kim...
İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 3 Eylül 2025'te görülen dava ile resmen yollarını ayıran çiftin, boşanmayı sessiz ve anlaşmalı bir şekilde tamamladığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılığı karşılıklı anlayışla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergene, çıkan "aldatma" ve "ihanet" iddialarına da yanıt verdi. Ünlü isim, "Asılsız haberlerle özel hayatımızın speküle edilmesi üzücü" ifadeleriyle magazin söylentilerine nokta koydu.
Boşanmanın ardından hem yaşam alanında hem özel hayatında değişim kararı alan Yasemin Ergene, Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasını geride bırakarak Beykoz'daki lüks bir villaya taşınacağı iddia edildi.
YENİ AŞK İDDİASI
İddialara göre,sosyete kulisleri Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı söylentisiyle çalkalanıyor. İddialara göre Özilhan, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, sosyete çevrelerinde bu ilişkinin "dedikodudan öte, ciddi bir yakınlaşma" olduğu konuşuluyor.