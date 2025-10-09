Yasemin Özilhan yeni boşanmıştı! O isimle aşk iddiaları bomba gibi patladı

YENİ AŞK İDDİASI

İddialara göre,sosyete kulisleri Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı söylentisiyle çalkalanıyor. İddialara göre Özilhan, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, sosyete çevrelerinde bu ilişkinin "dedikodudan öte, ciddi bir yakınlaşma" olduğu konuşuluyor.