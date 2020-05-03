Yasemin Özilhan sırtından sonra bu kez ayakları ile olay oldu!

Özilhan, zayıflığıyla ilgili gelen yorumlara şu cevabı vermişti: “Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."



