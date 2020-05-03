Yasemin Özilhan sırtından sonra bu kez ayakları ile olay oldu!
Geçtiğimiz günlerde yüzüne bakım yaptığı anları 'Emoş'umun gözünden' diyerek paylaşan Yasemin Özilhan'ın son Instagram'ında sırt kemiğini gören takipçileri eleştiri yağmuruna tutmuştu. Özilhan şimdi ise ayakları ile gündemde.
Ekranların fenomen dizisi Doktorlar'da Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerinin zirvesine tırmanırken, aldığı bir ani kararla oyunculuğu bırakıp iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını birleştirmişti. Özilhan, son günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem olmaya devam ediyor.
Oyunculuğu bırakıp modaya merak salan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarında sürekli olarak fit fiziği ve güzelliğiyle beğenileri toplarken son paylaşımıyla bir anda eleştirilerin hedefi oldu. Yüzüne bakım yaptığı anları Yasemin Özilhan'ın sırt kemiğini gören takipçileri zayıflığı yüzünden eleştiri yağmuruna tuttu.
Özilhan şimdi ise paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ayak tarak kemiğiyle ilgili takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Özilhan, zayıflığıyla ilgili gelen yorumlara şu cevabı vermişti: “Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."