Yasemin Özilhan: "Pandemiden sonra kimsede aydınlanma gözlemlemedim."
"Doktorlar" dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle şöhreti yakalayan ve iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra kariyerini bırakan ünlü isim Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği röportajda birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Yasemin Özilhan, Covid-19 pandemisinden sonra bir farkındalık olmadığını belirtti.
Kariyerine model olarak başlayan ve bir zamanların çok izlenen dizisi "Doktorlar"da canlandırdığı Ela karakteriyle tüm ülkenin tanıdığı isim olan Yasemin Özilhan Hello dergisine röportaj verdi. İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra kariyerini bırakan Özilhan pandemiye ilişkin açıklaması tartışma konusu olacak.
"Pandemide sürekli bir farkındalıktan bahsedildi. Sonunda bitti ama kimsede bir değişiklik veya aydınlanma gözlemlemedim. Bir pozitif değişiklik yaşanıyor olsa dünya daha güzelleşmiş olmaz mıydı?"
"Yeniliklere açık ve meraklı biriyim."
"Egosantrik bir insan değilim."