Yasemin Özilhan Mucize Doktor setinden paylaştı! Doktorlar'ın Ela'sı geri dönüyor

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 14. yeni bölüm fragmanının yayımlandığından beri hayranları, Yasemin Özilhan'ın ekranlara dönmesini bekliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde 'Doktorlar' dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan'ın konuk oyuncu olarak Mucize Doktor'da alacağı ortaya çıktı.