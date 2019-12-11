Yasemin Özilhan Mucize Doktor setinden paylaştı! Doktorlar'ın Ela'sı geri dönüyor
Mucize Doktor dizisine konuk olacak olan Yasemin Özilhan, setten paylaşım yaptı, hayranları büyük bir heyecanla bekliyor.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 14. yeni bölüm fragmanının yayımlandığından beri hayranları, Yasemin Özilhan'ın ekranlara dönmesini bekliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde 'Doktorlar' dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan'ın konuk oyuncu olarak Mucize Doktor'da alacağı ortaya çıktı.
Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Mucize Doktor dizisinin setinden paylaşım yapan Yasemin Özilhan, hayranlarını heyecanlandırdı.
Yasemin Özilhan, sette çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Özilhan, paylaşımına, "Ben yine bildiğiniz gibi... Ağla kalbim ağla..." notunu düştü.
2011 yılında yayın hayatına son veren Doktorlar dizisinin ardından Yasemin Ergene, ekranlara veda etti ve 2006 yılında İzzet Özilhan ile evlendi.