Yasemin Özilhan hırsızlık şokunu anlattı soyguncu en yakınındaki çıktı
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını milyonlara duyurmayı başaran Yasemin Ergene Özilhan, 2 yıl önce evlerinde yaşadığı bir hırsızlık olayını anlattı.
İş adamı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakarak cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapan Yasemin Ergene Özilhan, iki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında evlerine aldıkları yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını anlattı.
Sabah'ın haberine göre evlerine bir yardımcı aldıklarını ve bu yardımcının bir haftalık deneme sürecinden geçtiğini belirten Yasemin Özilhan, hırsızlık olayından şu ifadelerle bahsetti:
Küpeleri kayboldu: "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu.”
Bizim gibi 2-3 gün küpeyi aradı: “Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi 2-3 gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum.”