Yasemin Özilhan güneşin tadını çıkardı! Gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı
Son olarak Mucize Doktor dizisine konuk olan 36 yaşındaki Yasemin Özilhan'ın gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı.
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve çocuklarıyla yaz sezonunu açtı. Özilhan ailesi, Göcek’te tekne tatiline devam ederken objektiflere takıldı.
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Çifte önceki gün İzzet Özilhan’ın annesi Emine ve babası Tuncay Özilhan eşlik etti.
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Teknede hep beraber oturan Özilhan ailesi ve çocukları günü sohbet ederek geçirdiler.
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Baba Tuncay Özilhan ve anne Emine Özilhan denize girdi. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin çocukları Emine Özilhan ve Ela Özilhan bir ara dans etti.
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