Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile paylaşım yaptı boşanacaklar deniyordu
Evliliklerinde sıkıntı yaşayan ve bebeğini düşüren Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile tatile çıktı. Çift, beraber fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Evlenmesiyle oyunculuğu bırakıp sosyete gelini olarak anılmaya başlayan Yasemin Özilhan'ın İzzet Özilhan ile parmakla gösterilen evliliğine nazar değdi. Geçtiğimiz aylarda kıskançlık krizi nedeniyle evliliklerinde kriz yaşayan çift, ardından da üçüncü çocuklarını kaybetti.
Ela ve Emine ismini verdikleri iki kız çocukları bulunan çift, üçüncü çocukları için hazırlık yapıyordu. 2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, düşük yaparak bebeğini kaybetti.
Zor günleri geride bırakan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, sonbahar tatiline çıktı. Romantik anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin yakın arkadaşları mutluluk pozlarına, ''Hep gülümseyin'' yorumlarını yaptı.
Yasemin Özilhan'ın Instagram paylaşımlarına eşi İzzet Özilhan da karşılıksız kalmadı ve kalp emojileriyle yorum yaptı.