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Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Yasemin Özilhan da diğer ünlüler gibi yaz sezonunu açtı. Kızıyla kano yaparken objektiflere takıldı.

Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Evliliğinin ardından oyunculuğu bırakan geçtiğimiz yıl bir sürprizle Mucize Doktor dizisine konuk olan Yasemin Özilhan, son olarak bikiniyle objektiflere yansıdı.

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Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela'yla beraber kanoya binip kürek çekti. Özilhan, kızıyla teknenin halatına tutunarak egzersiz de yaptı.

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Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Kürek çekmekten yorulan Yasemin Özilhan, mola verip dinlendi.

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Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı

Daha sonra yeniden küreklere asılan Özilhan teknenin yolunu tuttu. 

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