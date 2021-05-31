Yasemin Özilhan bikinisiyle kano keyfi yaptı fit vücuduna beğeni yağdı
Yasemin Özilhan da diğer ünlüler gibi yaz sezonunu açtı. Kızıyla kano yaparken objektiflere takıldı.
Evliliğinin ardından oyunculuğu bırakan geçtiğimiz yıl bir sürprizle Mucize Doktor dizisine konuk olan Yasemin Özilhan, son olarak bikiniyle objektiflere yansıdı.
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Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela'yla beraber kanoya binip kürek çekti. Özilhan, kızıyla teknenin halatına tutunarak egzersiz de yaptı.
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Kürek çekmekten yorulan Yasemin Özilhan, mola verip dinlendi.
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Daha sonra yeniden küreklere asılan Özilhan teknenin yolunu tuttu.
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