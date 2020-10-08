Yasemin Özilhan bebeğini kaybettikten sonra ilk kez konuştu 5 haftalık hamileydi

Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturmuştu. 2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan Özilhan çifti, bir çocuk daha istiyordu.