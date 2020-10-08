Yasemin Özilhan bebeğini kaybettikten sonra ilk kez konuştu 5 haftalık hamileydi
5 haftalık hamileyken bebeğini düşüren oyuncu Yasemin Özilhan, üzücü haber sonrası ilk kez konuştu.
Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturmuştu. 2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan Özilhan çifti, bir çocuk daha istiyordu.
111
5 haftalık hamileyken düşük yapan 35 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Özilhan, bu kötü haber sonrası ilk kez kaybı hakkında açıklamalada bulundu.
211
Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunmuştu.
311
2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, 10 Eylül'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.
411